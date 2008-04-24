70% украинцев не ощущают себя европейцами (данные соцопроса)

Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум относительно членства Украины в Европейском Союзе, большинство граждан Украины (56%) проголосовали бы за вступление в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы», представленные на пресс-конференции директором фонда Илько КУЧЕРИВЫМ.

Готовность принять участие в референдуме выразили 78% граждан, 25% проголосовали бы против вступления Украины в ЕС, 19% - еще не определились.

И.КУЧЕРИВ отметил, что наблюдается негативная динамика общественного мнения по сравнению с декабрем 2007 года, когда за вступление в ЕС проголосовали бы 64% опрошенных, но позитивная по сравнению с 2005 годом, когда за вступление Украины в ЕС готовы были проголосовать 47% респондентов.

Кроме того, данные опроса показали, что большинство граждан Украины не ощущают себя европейцами; 25% подтверждают свою принадлежность к европейцам, 70% - нет.

Регионально свою принадлежность к европейцам признают лишь жители Западной Украины.

Вместе с тем, среди украинцев оказалось больше тех, кто ощущают свою принадлежность к СНГ (52%, 42% - нет).

Свою региональную принадлежность к СНГ больше всего ощущают жители Донбасса и Крыма.

Всеукраинский опрос взрослого населения Украины был проведен фондом «Демократические инициативы». Полевую работу осуществила фирма «Юкрейниан социолоджи сервис» 17-31 марта этого года. Методом интервью опрошено 2000 респондентов, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Спонсором опроса выступило Посольство Швеции в Украине и Шведское агентство по вопросам международного развития и сотрудничества.