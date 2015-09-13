Порошенко: За время действия Минских соглашений из плена освобождены почти 3 тысячи украинцев

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за время действия Минских соглашений из плена освобождено 2 тыс. 911 человек.

Об этом глава государства заявил в интервью трем украинским телеканалам в воскресенье.

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“Во время действия Минских соглашений мы освободили заложников, из военного плена 2 тыс 911 человек, в том числе благодаря Минским соглашениям”, - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что ставит вопрос скорейшего освобождения украинских заложников во время каждого разговора в “нормандском формате”.

По словам президента, каждый раз в этом вопросе его поддерживают европейские лидеры: президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.