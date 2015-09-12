МИД Украины назвало визит Берлускони в оккупированный Крым проявлением неуважения

Об этом говорится в комментарии МИД, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эта поездка происходит без согласования с украинской стороной и нарушает установленный Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

«Этот визит в оккупированный Крым является очередной попыткой РФ за любую цену легитимизировать незаконную оккупацию и проявлением неуважения к государственному суверенитету Украины. Действия итальянского политика идут также вразрез с политикой Европейского Союза относительно осуждения действий России и непризнания незаконной оккупации Автономной Республики Крым», - говорится в сообщении.

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МИД Украины призывает всех иностранных граждан уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также придерживаться установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию.

Как сообщал УНИАН, бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони прибыл в аннексированного Россией Крыма "с частным визитом". Берлускони должен был посетить Севастополь, а потом поехать в Москву и вернуться в Италию 13 сентября.