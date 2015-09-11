Выборы на оккупированном Донбассе должны состояться по украинскому законодательству - Порошенко

17:42, 11 сентября 2015
Политика
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Президент отметил, что данная позиция является общей для Украины и Европейского Союза.

Порошенко / Фото УНИАН

Выборы на оккупированных территориях Донбасса должны состояться по украинскому законодательству, и это общая позиция Украины и Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного заявления для прессы с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнесом Ханом.

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“В качестве основных угроз Минскому процессу мы определили попытку провести фейковые, нелегитимные выборы на Донбассе 18 октября и 1 ноября. Хотел бы четко подчеркнуть нашу совместную позицию: выборы на Донбассе должны состояться по украинскому законодательству в соответствии с Минскими договоренностами, в четком соответствии с процедурами БДИПЧ/ОБСЕ, принятые и подтвержденные международными наблюдателями в условиях, которые обеспечат свободное волеизъявление граждан”, - сказал Порошенко.

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