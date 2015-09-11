В МИД анонсировали встречу Порошенко и Обамы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.

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"Сейчас мы работаем над программой президента. Встреча обязательно будет, в какой день, мы пока не знаем", - рассказал Климкин, говоря о встрече президентов США и Украины в рамках 70-го заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы работаем над разными форматами", - сказал Климкин, подтвердив, что встреча Обамы и Порошенко состоится.