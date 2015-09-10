Украине должны предоставить оружие при продолжении нарушения РФ перемирия на Донбассе - Расмуссен

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Андерс Фог Расмуссен отмечает, что западные страны должны предоставить Украине оружие при условии, если продолжится нарушаться Россией режим прекращения огня на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве во время 12-й ежегодной Ялтинской европейской стратегии.

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Расмуссен заявил, что надеется, что режим прекращения огня, который наблюдается в последнее время, на востоке Украины будет соблюдаться.

"Если нарушения режима прекращения огня продолжатся, и если прекращение огня не будет придерживаться, и если это будет понятно, что это Россия и поддерживаемые Россией сепаратисты ответственные за уничтожение этого режима прекращения огня, то уже время пришло для западных наций рассмотреть предоставление оружия Украине...», - сказал Расмуссен.

В этой связи он считает, что это нужно для того, чтобы Украина могла лучше защищать себя.

Расмуссен напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия в обмен того, что она получает гарантии от трех ядерных государств по сохранению территориальной целостности и суверенитета государства.

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"Если эти гарантии должны быть реальностью, то мы также должны отреагировать, когда Россия явно нарушает эти обязательства. И если Россия продолжит нарушать режим прекращения огня... конечно, я знаю, что контраргументом является то, что это может быть предпосылкой для дальнейшей военной эскалации со стороны России, но если Россия будет стоять за эскалацией при любых условиях, то в этих условиях можно способствовать тому, чтобы Украина имела лучшие возможности для своей защиты", - считает Расмуссен.