Кучма: Украина не будет вести переговоры с боевиками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал журналистам.

"Каждый день об этом говорят, и украинская сторона говорит, что мы не против выборов, но в соответствии с украинским законодательством", - подчеркнул Кучма.

При этом он добавил: "Они по своему закону хотят проводить, но мы говорим, что по нашему законодательству, потому что это согласно с Минским протоколом".

Также он напомнил, что местные выборы на Донбассе могут состояться только по всем принципам ОБСЕ и при условии свободного доступа к тем территориям, которые не контролируются властями.

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Кучма отметил, что для выборов должны существовать условия, чтобы, для примера, можно было свободно проводить агитацию за те или иные партии.

Комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что якобы главари "ЛНР" и "ДНР" готовы к проведению выборов за украинским законодательством, но для этого якобы должны быть установлены прямые контакты между украинскими властями и боевиками, Кучма заявил: "А не слишком ли много они хотят? Что, хотят, чтобы Порошенко сел (за стол переговоров) с Захарченко?".

"Это будет означать, что есть такие республики, что ли? Это русские делают попытку нас загнать, как говорится, в тупик, что мы здесь ни при чем - Россия, а вот пусть украинцы, власть садится с "ДНР" и "ЛНР" и ведет переговоры. Этого не будет", - подчеркнул Кучма.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Лавров заявил, что луганские и донецкие сепаратисты готовы проводить выборы на основе украинского закона.

«Донецк и Луганск готовы проводить их на основе украинского закона, а также к тому, чтобы наблюдатели ОБСЕ получили право мониторить этот процесс», - сказал российский министр.

При этом он отметил, что террористы «про все это» хотят договариваться в ходе консультаций с украинской властью.