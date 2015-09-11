Сегодня помощник госсекретаря США посетит Украину

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Она также встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками, партийными лидерами и членами гражданского общества, чтобы обсудить ряд двусторонних и региональных вопросов, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ходе предыдущего визита в Украину Нуланд побывала на заседании Верховной Рады, в ходе которого депутаты проголосовали за направление в Конституционный суд изменений в основной закон страны, предусматривающих децентрализацию.