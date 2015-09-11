"Батькивщина" пригрозила выходом из коалиции

Об этом народный депутат Украины от "Батькивщины" Вадим Ивченко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что их фракция тоже хочет влиять на повестку дня.

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"Так случилось, что последние полгода никаких законов значимых от "Батькивщины" не ставится. Мы статистами не будем, или мы формируем вместе повестку дня, вместе договариваемся, объединяем общую позицию и голосуем или мы не будем статистами, мы будем следующими, кто выйдет из коалиции", - подчеркнул Ивченко.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября фракция Радикальной партии вышла из состава коалиции. Ляшко подчеркнул, что фракция Радикальной партии «не видит возможным далее находиться в коалиции, которая фактически была уничтожена руками президента Порошенко, председателя Верховной Рады Гройсмана, которые, вопреки позиции большинства фракций коалиции, внесли в парламент вопрос изменений в Конституцию и как следствие - смерти на площади перед Верховной Рады, это кровавые провокации, в результате которых пострадали сотни людей».