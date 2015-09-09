Так как Польша понимает Украину, ее мало кто понимает в мире - Яценюк

На этом он акцентировал во время встречи с главой польского правительства Эвой Копач в Варшаве в рамках его рабочего визита в Республику Польша, сообщает пресс-служба Кабмина.

«В международных отношениях есть определение – стратегические партнеры. Думаю, что в наших двусторонних отношениях с Польшей надо ввести новую категорию международных отношений – это стратегические друзья», - подчеркнул Яценюк.

«Польша для нас является близкой страной. Польша для нас является образцом реформ. Вы на своем примере доказали, что если начать реформы, пройти очень сложный путь – и на первом этапе, возможно, эти реформы не воспринимались, но дали реальные результаты, - то можно стать членом Европейского Союза. Вы это показали», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что Польша не просто стала членом ЕС, а «за последние 8 лет стала одним из основных драйверов экономического развития Европейского Союза»: «Это заслуга Польши, поляков и польской власти».

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Яценюк сказал, что для нас «голос и позиция Польши в отношении Украины в странах-членах Европейского Союза являются сверхважными».

«Мы просим больше Польши в украинском вопросе. Ведь мы знаем, что так, как вы нас понимаете, мало кто нас понимает вообще в мире», - добавил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины находится с рабочим визитом в Варшаве. Сегодня запланирована его встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, а 10 сентября посетит с визитом Словакию.