Президент заверил, что жители Мариуполя будут голосовать 25 октября
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что местные выборы 25 октября должны состояться во всех населенных пунктах Донбасса, за исключением районов на линии соприкосновения и где есть угроза спонтанных обстрелов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Совета регионального развития.
“Моя позиция относительно выборов на контролируемой нами части территории Донбасса... Я за то, чтобы выборы были повсюду, за исключением тех районов, которые непосредственно находятся на линии соприкосновения и где есть угроза спонтанных непрогнозируемых обстрелов, где мы просто не сможем защитить людей”, - сказал он.
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Порошенко добавил, что выборы на тех территориях парламент назначит после стабилизации ситуации.
Кроме того, глава государства в очередной раз подчеркнул, что жители Мариуполя будут голосовать 25 октября.
Напомним, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский направил в ЦИК представление с аргументацией о невозможности проведения местных выборов 25 октября в некоторых городах и районах Донецкой области, в частности в Мариуполе.