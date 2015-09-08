Саакашвили могут назначить вице-премьером - СМИ

Об этом сообщил источник в администрации президента Петра Порошенко, пишет Апостроф.

По его словам, "обсуждается, среди прочих, конфигурация в Кабмине, где нынешний глава Одесской ОГА станет вице-премьером по проведению реформ".

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При этом главой правительства, по словам собеседника, будет Яресько, а первым вице-премьером — близкий к президенту народный депутат Игорь Кононенко ("Блок Петра Порошенко").

"В принципе, все заинтересованы в приходе Саакашвили в правительство. В нем видят хорошую политтехнологию для власти. Ожидается, что он даст толчок реформаторской деятельности в стране, информационно снимет негатив хотя бы на какое-то время", — сказал источник.

Вместе с тем, по его словам, такое переформатирование Кабмина — дело неблизкого будущего, и вряд ли оно будет проведено в скором времени.