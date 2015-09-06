Порошенко: Никто не будет ускорять принятие во втором чтении изменений к Конституции

Об этом глава государства заявил в интервью общенациональным телеканалам.

“Сейчас никто не будет ускорять принятие изменений в Конституцию во втором чтении. Именно сейчас как раз мы и должны провести разъяснительную работу, что такое децентрализация”, - сказал он.

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Президент призвал СМИ активно подключиться к сотрудничеству в направлении проведения разъяснительной работы относительно изменений в Основной Закон.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации. «За» проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. «Против» - 87 депутатов, 5 - воздержались, не голосовали - 11.

Согласно регламенту Верховной Рады, парламент предварительно одобряет законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.