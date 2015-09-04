Конституционная комиссия поддержала предложенные изменения в Конституцию в части судебной реформы

Как передает корреспондент УНИАН, во время голосования не было ни одного голоса против, а пять членов комиссии воздержались, в их числе - народный депутат от «Самопомочи» Оксана Сыроид.

Конституционная комиссия решила направить законопроект в Венецианскую комиссию для получения заключения.

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Также предусматривается, в качестве отдельного мнения, направить предложение об увольнении всех судей после принятия изменений в Конституцию и переназначении их.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада на своем внеочередном заседании одобрила в первом чтении президентский законопроект относительно внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.

Проектом изменений в Конституцию Украины в части децентрализации не предусмотрен особый статус Донбасса.