Жебривский: выборы на Донбассе возможны лишь после восстановления границы Украины

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"О выборах мы можем говорить только тогда, когда будет восстановлена граница Украины в полном объеме, когда на самом деле будут выведены "рашистские" войска. Я убежден, что вместе с ними уйдут те, кто замарал свои руки кровью", - подчеркнул он.

В то же время Жебривский считает, что после освобождения оккупированных территорий следует сделать переходный период на Донбассе.

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"На первом этапе позволил бы из своей среды людей выбирать, в том числе – в муниципальную милицию. Но это никоим образом не боевики, не те даже, кто стоял на блокпостах. Но для того, чтобы вернуть доверие, из своей среды люди должны по украинскому законодательству, за украинскими нормами выбрать людей, которые действительно будут обеспечивать правопорядок на территории, которая должна вернуться в лоно украинской юрисдикции", - добавил глава области.

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Как сообщал УНИАН ранее, Павел Жебривский убежден, что Украина не может позволить себе блокаду Донбасса, а также призывает Киев не удивляться, когда риторика "Оппоблоку" на этих территориях срабатывает - много проблем центральная власть в регионе просто не замечает.