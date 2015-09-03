Суд Евросоюза в конце сентября рассмотрит иск Азарова об отмене санкций

Сообщение об этом содержится в базе данных суда, пишет Европейская правда.

Как отмечается, иск Азарова станет второй жалобой украинских чиновников, который будет рассмотрен Судом ЕС. Первым стал иск Андрея Портнова, в то же время, решение по делу Портнова пока не вынесено.

Читайте такжеГПУ будет требовать экстрадиции Азарова из России

По данным издания, решение по Азарову, даже если его иск будет удовлетворен, не отменит санкции, введенные против него.

"Дело в том, что данный иск касается санкций, внедренных в 2014 году. Вместе с тем, сейчас действует другое решение ЕС о санкциях, введенных в 2015 году. Его Азаров оспорил отдельно, но дата слушаний не назначена и наверное не будет назначена до конца этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, ЕС ввел в отношении Азарова и ряда других экс-чиновников ограничения в виде ареста активов.