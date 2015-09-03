Голландский психиатр: "Путин ведет себя как неизлечимый пироман"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал голландский правозащитник, генеральный секретарь международной организации Глобальная инициатива в психиатрии, преподаватель университетов Грузии, Литвы и Украины Роберт ван Ворен.

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"Когда я думаю о типичном поведении пиромана, на ум невольно приходит российский президент Владимир Путин. За 15 лет у власти он обследовал "регион" в поисках объектов, которые привлекли бы его болезненное внимание, а затем принялся их поджигать", - сказал он.

Роберт ван Ворен отметил, что сначала была Чечня, затем "Путин втянул в безнадежную войну Грузию". "Но для истинного пиромана и этого было недостаточно. И он покусился еще на одно соседнее государство. Украинский пожар оказался самым сильным из всех, что Путину удавалось разжечь прежде, но удовлетворения он так и не принес, превратившись в катастрофу. Происходящее вышло из-под его контроля. Репрессии в РФ стали ужесточаться с каждым днем, а введенные в ответ на западные санкции контрмеры лишь ухудшили положение россиян. Серьезная ошибка: император отобрал у народа зрелища, ограничив вдобавок и выдачу хлеба. В результате страна катится по спирали, принимающей настолько бредовые формы, что даже самые стойкие сторонники РФ на Западе призадумались", - подчеркнул Роберт ван Ворен.

Полный текст интервью Роберта ван Ворена читайте в выпуске журнала "Новое время" 4 сентября.