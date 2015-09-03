Голландский психиатр: "Путин ведет себя как неизлечимый пироман"
Президент РФ Владимир Путин ведет себя как неизлечимый пироман, который продолжит устраивать вокруг пожары до тех пор, пока не будет пойман на горячем.
Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал голландский правозащитник, генеральный секретарь международной организации Глобальная инициатива в психиатрии, преподаватель университетов Грузии, Литвы и Украины Роберт ван Ворен.
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"Когда я думаю о типичном поведении пиромана, на ум невольно приходит российский президент Владимир Путин. За 15 лет у власти он обследовал "регион" в поисках объектов, которые привлекли бы его болезненное внимание, а затем принялся их поджигать", - сказал он.
Роберт ван Ворен отметил, что сначала была Чечня, затем "Путин втянул в безнадежную войну Грузию". "Но для истинного пиромана и этого было недостаточно. И он покусился еще на одно соседнее государство. Украинский пожар оказался самым сильным из всех, что Путину удавалось разжечь прежде, но удовлетворения он так и не принес, превратившись в катастрофу. Происходящее вышло из-под его контроля. Репрессии в РФ стали ужесточаться с каждым днем, а введенные в ответ на западные санкции контрмеры лишь ухудшили положение россиян. Серьезная ошибка: император отобрал у народа зрелища, ограничив вдобавок и выдачу хлеба. В результате страна катится по спирали, принимающей настолько бредовые формы, что даже самые стойкие сторонники РФ на Западе призадумались", - подчеркнул Роберт ван Ворен.
Полный текст интервью Роберта ван Ворена читайте в выпуске журнала "Новое время" 4 сентября.