Бильдт: мы ждали бури в Украине, но не экспансии Москвы

О нем не упоминали ни на одной из двусторонних встреч на высоком уровне, и ни на одной из конференций, в которых я тогда участвовал. Кремль, вероятно, считал его неважным, пишет бывший министр иностранных дел Швеции, один из инийиаторов Восточного партнерства Карл Бильдт в статье для немецкой газеты Die Welt.

"Когда в 2013 году я покидал саммит в Вильнюсе, конечно, я видел, что назревает шторм, но я не знал, что Путин был готов к такой агрессии и восстанию. И сегодня все указывает на то, что мы в Европе должны быть готовы к долгосрочным усилиям, которые необходимы, чтобы помочь нашим соседям на выбранном пути", - пишет Бильдт.

Читайте такжеБильдт высмеял оружие в Донецке: добровольцы часто привозят с собой новейшие ракетные системыПо его мнению, все изменилось, когда Владимир Путин вновь стал президентом России в 2012 году.

"Его главным геополитическим проектом стало создание Евразийского союза, и он знал, что ему придется помешать Украине следовать в ЕС и склонить ее в сторону России", - считает шведский политик.