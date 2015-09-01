Президент требует предоставить статус участников АТО погибшим под Радой бойцам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он заявил на встрече с силовиками. В соответствии со вчерашним поручением главы государства по созданию следственно-оперативной группы из числа лучших работников ГПУ, МВД и привлечением представителей СБУ, были проведены соответствующие оперативно-следственные действия, о первых результатах которых президент был проинформирован сегодня во время его встречи с силовиками.

«Я принципиально настаиваю – чтобы расследование проходило максимально быстро, для того, чтобы мы не растягивали на месяцы и годы определение тех, кто убивает и пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны, и максимально прозрачно», – сказал президент.

«Чтобы ни у кого из граждан Украины не возникло сомнений в прозрачности, справедливости и оперативности этого расследования», – подчеркнул Порошенко.

Президент назвал вчерашние события под Верховной Радой «ужасными» и отметил, что «в сотни раз страшнее, когда украинские герои отдают свою жизнь, защищая мир и спокойствие от провокаций и «забав» тех или иных политических деятелей, которые ради того, чтобы получить несколько мандатов в райсовете, ставят под угрозу жизнь и здоровье украинских граждан».

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Президент отметил высокий уровень оперативности и обеспечения лекарствами, кровью, перевязочными материалами всех пострадавших силовиков и сообщил, что сегодня он направит письмо правительству Украины с просьбой приравнять всех погибших в статусе к участникам АТО и обеспечить семьи погибших всеми денежными выплатами, которые предусмотрены погибшим героям в зоне проведения антитеррористической операции.

Глава государства также настаивает на безотлагательном выполнении всех страховых обязательств перед пострадавшими бойцами Нацгвардии в связи с ранениями на равне с участниками АТО.

Было акцентировано внимание на том, что особенно циничными и грубыми были действия тех, кто препятствовал каретам скорой помощи вывозить раненых бойцов и перекрывал дороги, подвергая жизнь правоохранителей риску.

Президент подчеркнул необходимость привлечении этих преступников к ответственности по всей строгости закона.

Глава государства сообщил о своем решении наградить государственными наградами бойцов НГУ, МВД, СБУ, ГСОУ и подчеркнул, что «защита законности и порядка является не менее важным делом, чем защищать страну на востоке от российской агрессии».

Во встрече приняли участие секретарь СНБО Александр Турчинов, генеральный прокурор Виктор Шокин, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель СБУ Василий Грицак.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб, еще двое скончались в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.