Луценко назвал сроки принятия новой Конституции

Об этом сообщает LB.ua.

"Я считаю, что до декабря месяца, когда состоится голосование окончательное, во-первых, мы оценим выполнение Минских договоренностей. Если Путин и его террористы не сделают ни одного шага со своей стороны, то, возможно, будут изменения текста и с нашей стороны", - сказал он журналистам после заседания парламента.

"Также будут приняты к этому времени законы о префектах, о местном самоуправлении, которые снимут определенные замечания со стороны определенных депутатов. То есть до декабря месяца этот вопрос не просто откладывается, он дорабатывается", - подчеркнул глава фракции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти. За законопроект №2217а проголосовали 265 из 320 зарегистрированных в сессионном зале.