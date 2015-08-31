В результате столкновений под Радой пострадали 20 бойцов Нацгвардии, двое в тяжелом состоянии
14:32, 31 августа 2015Общество
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Во время сегодняшних столкновений с активистами под зданием ВР телесные повреждения различной степени тяжести получили 20 бойцов Национальной гвардии.
Об этом этом сообщает пресс-служба НГУ.
"31 августа 2015 в ходе несения службы по охране общественного порядка, во время столкновений под Верховной Радой Украины, были ранены около двух десятков военнослужащих Национальной гвардии Украины, проходящих службу в воинских частях Киевского гарнизона, двое из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В ОСО также отметили, что нескольких наиболее агрессивных митингующих задержали.
Как сообщал УНИАН, в ряды военнослужащих, охраняющих Верховную Раду, была брошена боевая граната.
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