В результате столкновений под Радой пострадали 20 бойцов Нацгвардии, двое в тяжелом состоянии

Об этом этом сообщает пресс-служба НГУ.

"31 августа 2015 в ходе несения службы по охране общественного порядка, во время столкновений под Верховной Радой Украины, были ранены около двух десятков военнослужащих Национальной гвардии Украины, проходящих службу в воинских частях Киевского гарнизона, двое из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В ОСО также отметили, что нескольких наиболее агрессивных митингующих задержали.

Как сообщал УНИАН, в ряды военнослужащих, охраняющих Верховную Раду, была брошена боевая граната.