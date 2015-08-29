Президент хочет расширить полномочия военно-гражданских администраций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями территориальных громад сегодня в Киеве.

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"Я думаю, что мы внесем инициативу, законопроект в Верховную Раду, чтобы там, где это касается территорий, территориальных громад, объединений, которые находятся в непосредственной близости от боевых действий, дать право военно-гражданским администрациям, в отсутствие областных советов, инициировать и утверждать решения об объединении территориальных громад", - сказал президент.