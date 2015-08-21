Глава Донетчины отменил собственное распоряжение о децентрализации в регионе (документ)

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский отменил собственные распоряжения, согласно которым ранее были созданы 6 объединенных территориальных громад в области.

Текст соответствующего распоряжения губернатора № 409 обнародован на сайте Донецкой ВГА. Читайте такжеВо всех районах неоккупированного Донбасса могут появиться военно-гражданские администрации Согласно с документом, утратили силу распоряжения №№390-395 от 14 августа 2015 г. Этими документами утверждалось создание Черкасской поселковой, Андреевской сельской, Краматорской городской, Очеретинской поселковой, Октябрськой сельской, Краснолиманской городской объединенных территориальных громад. Напомним, Жебривский назначил первые местные выборы депутатов Краматорского горсовета и Краматорского городского головы объединенной территориальной громады на 29 ноября 2015 года.

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