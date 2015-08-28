В Антикоррупционном бюро допускают, что взяточникам разрешат откупаться от тюрьмы

По его словам, такую практику предложил его первый заместитель Гизо Углава, который ранее работал заместителем главного прокурора Грузии, передает "Украинская правда".

"То, что я услышал, и какие концепции он предложил, мне очень понравилось. Допустим, у них в Грузии работала система уголовного производства, у них не было этих томов, как у нас. Плюс под конец его карьеры в Грузии количество приговоров составляло 8%, а 92% – сделки. Допустим, человек украл миллион – он признается и возвращает его и получает не 8, а пять лет", – рассказал Сытник.

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Глава НАБУ также заявил, что обычное расследование даже простых дел может длиться полтора года или еще дольше, поэтому в заключении таких соглашений с коррупционерами есть смысл.

"Поэтому практика, которая работала в Грузии, подходит нашей стране. Это предусмотрено нашим законодательством, плюс в закон о НАБУ внесена возможность подписания этих договоров, даже в особо тяжких случаях", – сказал он.

Кроме того, Сытник подчеркнул, что его ведомство в первую очередь будет заниматься борьбой с коррупционными схемами в судах и сфере госзакупок.

Также стала известна зарплата председателя НАБУ - более 70 тысяч гривень. Сытник заявил, что детективы будут получать 30 тысяч гривень, что, по его мнению, позволит сотрудникам бюро не брать взятки.

Стоит отметить, что Национальное антикоррупционное бюро должно начать свою работу 1 октября.