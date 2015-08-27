Цеголко: Порошенко проводит переговоры с Могерини (фото)

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере". "Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини", - написал Святослав Цеголко.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Бельгии.

Петр Порошенко уже встретился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском, а также с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.