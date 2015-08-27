Цеголко: Порошенко проводит переговоры с Могерини (фото)
В настоящее время продолжаются переговоры президента Петра Порошенко с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере". "Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини", - написал Святослав Цеголко.
Читайте такжеСМИ озвучили основное требование Украины к боевикам "ДНР" и "ЛНР" в Минске
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Бельгии.
Петр Порошенко уже встретился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском, а также с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.
Президент проводит переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерікою Могеріні pic.twitter.com/z5sndq39j8
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 27, 2015