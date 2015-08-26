БПП и "Народный фронт" кулуарно подписали соглашение об объединении - СМИ

Несколько дней назад было подписано соглашение о будущих форматах сотрудничества и объединения БПП "Солидарность" и "Народного фронта". Подписание соглашения состоялось кулуарно, о его результатах партии сообщать не стали, сообщает ЛБ.юа.

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Вследствие соглашения формат правительства должен измениться, а фракции в ВР объединиться. После этого объединятся и сами партии в пропорции 75% (БПП) на 25% (НФ).

Также создан Стратегический совет, в состав которого войшли: Петр Порошенко, Борис Ложкин, Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Арсен Аваков и Юрий Луценко. Президент и Премьер имеют право вето на решения Стратегического совета.

Раньше УНИАН сообщал, что партии "УДАР" и БПП объединяются, возглавит новое объединение Виталий Кличко. Кроме того, планируется, что на съезде будет принято решение о создании партии под названием "Удар-Солидарность".