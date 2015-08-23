Флаг как символ мужества: поднятие сине-желтого стяга при участии Порошенко в Киеве (фоторепортаж)

14:49, 23 августа 2015
Политика
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Сегодня в Украине празднуют День государственного флага. Это официальный праздник, который отмечается ежегодно 23 августа.

На Софиевской площади прошла торжественная церемонии поднятия Государственного флага, в которой принял участие президент Украины Петр Порошенко и сделал несколько заявлений.

Он подчеркнул, что за годы независимости Украины ее флаг прочно укоренился в сознании общества, поэтому жизнь без него уже даже нельзя представить.

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"Но наибольшее народное уважение и почет флаг получил во время нашей с вами Революции Достоинства и во время войны украинского народа за Независимость, против русских захватчиков", - заявил Порошенко.

Кроме того, глава государства отметил, что сине-желтые ленты и шевроны стали символом мужества украинских военнослужащих, добровольцев, волонтеров в зоне АТО.

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