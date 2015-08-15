В Луцке проходят похороны Еремеева

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луцкого городского совета.

"С целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения панихиды, которая состоится завтра, 15 августа, в центральной части города будет временно ограничено движение транспорта с 9:00 до 14:00", - говорится в сообщении.

Движение будет ограничено по маршруту: проспект Свободы (от улицы Парковой вдоль улиц Словацкого и Богдана Хмельницкого до улицы Леси Украинки), улице Градный спуск и на Театральной площади.

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