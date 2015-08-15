В Луцке проходят похороны Еремеева
В субботу в Луцке прощаются с народным депутатом Игорем Еремеевым.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луцкого городского совета.
"С целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения панихиды, которая состоится завтра, 15 августа, в центральной части города будет временно ограничено движение транспорта с 9:00 до 14:00", - говорится в сообщении.
Движение будет ограничено по маршруту: проспект Свободы (от улицы Парковой вдоль улиц Словацкого и Богдана Хмельницкого до улицы Леси Украинки), улице Градный спуск и на Театральной площади.
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Народный депутат Игорь Еремеев, который был председателем депутатской группы "Воля народа", умер в больнице. Еремеев 26 июля получил серьезную черепно-мозговую травму, упав с лошади в Волынской области. Нардеп был госпитализирован в городскую клиническую больницу Луцка, а позже отправлен на лечение за границу.