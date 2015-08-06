Украина инициирует создание буферной зоны на Донбассе - Климкин

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью пятому каналу.

"Мы хотим отвести на 35 км с каждой стороны, создав таким образом своеобразную зону безопасности - буферную зону 35 км", - сказал Климкин.

По его словам для того, чтобы такая зона работала необходимо, чтобы наблюдатели ОБСЕ постоянно стояли в ключевых точках и имели возможность неограниченных инспекций.

"Мы к этому готовы, но к этому также должны быть готовы те, кто поддерживается русскими сейчас и помогают прятать любое оружие", - добавил Климкин.

По его словам ОБСЕ должна иметь стопроцентную возможность для такой проверки. Также, по словам Климкина, Украина должна быть уверена, что этот отвод не будет использоваться для любых провокаций в плане дальнейших атак и захвата дополнительных территорий.

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"Наша логика очень проста: стопроцентная уверенность, что это не приведет к дальнейшим провокациям и стопроцентная уверенность, что у ОБСЕ будет возможность контролировать в плане доступа", - добавил Климкин.