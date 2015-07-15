ОБСЕ признала захват Дебальцево прямым нарушением Минских договоренностей

Об этом в интервью для Die Presse сообщил заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает ТСН.

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Он пояснил, что прямое нарушение соглашения, а именно, захват боевиками города, было зафиксировано мониторинговой миссией. Однако Александр Хуг отметил, что наблюдатели не имеют права участвовать в реализации договоренностей. "Специальная мониторинговая миссия не участвует в реализации соглашения. Конфликтующие стороны должны сами реализовать его. Мы сопровождаем этот процесс. Мы представляем факты, как они есть. Выводы должны сделать другие", - объяснил Александр Хуг.

Кроме этого он отметил, что с февраля ситуация между сторонами конфликта изменилась. "Надо понимать, что соглашения о прекращении огня такого масштаба не принесут мир за одну ночь. Необходимо время, чтобы обе стороны обрели доверие друг к другу. Если сравнить сегодняшнюю ситуацию с началом февраля, то можно говорить, что есть определенное умиротворение", - отметил Александр Хуг.