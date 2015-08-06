Коррупция в "Укрспирте" и "Укрзализныце" имеет конкретные фамилии - Соболев

Об этом он заявил, комментируя материалы про связь назначенного без конкурса и. о. руководителя "Укрзализныци" Александра Завгороднего с фирмами, получающими подряды на "Укрзализнице" и завышающими стоимость работ.

"Для того, чтобы прекратить практику назначения исполняющих обязанности директоров госпредприятий вместо проведения кадрового конкурса, кроме работы правоохранителей нужна воля первых руководителей государства. Я вижу, как вопреки здравому смыслу, вопреки программе министра аграрной политики, вопреки нашим рекомендациям не могут провести конкурс на руководителя предприятия "Укрспирт". То есть конкурс провели, но потом его победителей объявили преступниками, потом информация не подтвердилась, но цель была достигнута. Тот человек, который исполнял обязанности, которого поставили высшие руководители государства, он остался исполняющим обязанности. И это вторая кнопка, на которую нам, как обществу, нужно жать. Нам нужно смотреть, кто крышует коррупцию на крупных государственных предприятиях, потому что у нее есть конкретные имена. Вся страна может узнать – кто крышует "Укрзализницю" и почему министр, который за это отвечает, не может организовать и провести нормальный кадровый конкурс", - подчеркнул Егор Соболев.

По словам депутата, комитет ведет список важных уголовных производств, связанных с коррупцией, которые начали Генпрокуратура, МВД и СБУ.

"Сейчас порядка двухсот таких дел, которые находятся в состоянии досудебного следствия. Это означает, что на самом деле ничего не делается, чтобы найти и наказать виновных. Тут выход один – выгнать этих и поставить новых руководителей Генпрокуратуры. И тогда мы очень быстро увидим результат. Правда, потом встанет вопрос – а кто судьи? Кто обеспечит качество правосудия. Нынешние суды очистить невозможно, их нужно переосновать", - говорит Соболев.

Должность исполняющего обязанности генерального директора УЗ Александр Завгородний получил вне конкурса приказом министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Напомним, в СМИ появились материалы о "сотрудничестве" компаний Завгороднего с железной дорогой. К примеру, проверка КРУ обнаружила, что оформленная на сына и брата директора УЗ фирма "Сферастрой Инвест" завышала цена на работы для Приднепровской железной дороги, где Завгородний занимал должность первого заместителя начальника.