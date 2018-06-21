"Буферная зона" АТО – игра в имитацию

Контактная группа по Донбассу в понедельник, 3 августа, обсудит в Минске ситуацию в Широкино и план демилитаризации этого населенного пункта. Он состоит в том, что отвод техники калибром менее 100 миллиметров должен состояться в течение 10 дней после подписания соответствующих документов, и это положит начало созданию 30-км буферной зоны вдоль линии разграничения. Ранее официальный представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко заявлял, что украинская сторона готова к реализации соглашения о создании буферной зоны на Донбассе. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко также выражал надежду, что это станет началом реального прекращения огня, и, в дальнейшем, создаст условия для политической и экономической реинтеграции этих территорий в Украину.

Но как соотносится реальность в зоне боевых действий с теми инициативами, которые украинцам пытаются продать под видом очевидного прогресса в направлении урегулирования конфликта? К сожалению, реальность такова, что со стороны российско-террористических войск, согласно Минским соглашениям, не было выполнено ни одного обязательства. В то время как Украина продолжает неукоснительно их соблюдать.

Эксперты, опрошенные УНИАН, сходятся в мысли, что, с одной стороны, можно приветствовать инициативы об отведении вооружения калибром до 100-мм. Однако, с другой стороны, возникают большие сомнения относительно их практической реализации (в первую очередь, со стороны сепаратистов). Также опасения вызывает создание так называемой буферной зоны на Донбассе.

Так, представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, бывший министр обороны и секретарь СНБО Евгений Марчук самой главной проблемой, возникающей в связи с Минскими соглашениями, называет их полный саботаж со стороны боевиков при поддержке России. «Они (боевики, – УНИАН), нарушая эти договоренности, заняли Дебальцево, часть Широкино и вторглись в несколько так называемых серых зон по всей линии соприкосновения. И, в нарушение этих соглашений, продолжают и дальше использовать тяжелое вооружение при обстрелах», - говорит он.

Именно поэтому, по его словам, украинская сторона не может в спешке и безоглядно идти на демилитаризацию Широкино, поскольку боевики, хоть и вышли из этого населенного пункта, но артиллерийские позиции не изменили.

Тяга к пацифизму

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник объясняет инициативы об отводе вооружений и создании буферной зоны тем, что президенту важно показать Западу твердую позицию Украины по урегулированию конфликта, настрой на выполнение Минских договоренностей и желание дальнейшего прогресса в переговорах. По его мнению, достижение договоренностей по отводу вооружений калибром менее 100 мм могло бы быть одним из таких шагов. В то же время, по словам эксперта, основная проблема остается в практической пользе таких инициатив. «Поскольку перед тем, как оценивать перспективы реализации сегодняшних договоренностей, следует освежить в памяти то, что записано в Минске-2. Ни один из тех пунктов выполнен не был, начиная от прекращения огня и отвода тяжелого вооружения, обмена пленных всех на всех, вывода иностранных войск, разоружения незаконных формирований. Это ключевые моменты, записанные в Минских договоренностях, которые не были выполнены», - возмущается он.

Также Мельник считает, что механизмы, которые сегодня есть в наличии миссии ОБСЕ в Украине, и различные форматы переговоров не работают: «То есть, не обеспечивается не только имплементация тех договоренностей, а также надежная их верификация».

Возможно, отведение орудий калибром до 100-мм имеет смысл с точки зрения демонстрации миролюбивой конструктивной позиции Украины, но возникает вопрос, какой в ​​этом смысл. «Сейчас практически как мантру повторяют, что нет альтернативы Минским договоренностям, но одновременно все признают, что эти договоренности не выполняются. Хотя нет официального подтверждения на уровне ОБСЕ, которое должно подтвердить позицию относительно того, кто именно заинтересован в невыполнении этих договоренностей, я имею в виду, в комплексе, а не в какой-то части внесения изменений в Конституцию или проведения выборов», - уверен эксперт.

По его мнению, одна сторона конфликта, а именно Россия, продолжает упрямо его поддерживать. «Существует прямой интерес России, чтобы этот конфликт не затухал. Если с этим соглашаться, то следует прекратить разговоры о том, что нет альтернативы Минским договоренностям и работать над форматом переговоров и договоренностей, которые бы работали. Потому что это абсолютно непродуктивно - одновременно понимать, что Минские договоренности не работают и настаивать на том, что альтернатив им не существует», - подчеркивает Мельник.

Разделение воюющих сторон

Коллега Мельника, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский отмечает, что вся затея с созданием буферной зоны является попыткой оживить и дать импульс переговорам в рамках Минска-2. Причиной тому тот факт, что, по ощущениям многих политиков и экспертов, переговорный процесс об урегулирования ситуации на Донбассе зашел в тупик.

Что касается самой идеи, Сунгуровский считает, что, в принципе, она имеет право на существование. «Так делалось во многих конфликтах, особенно, когда стороны не имели какого-то преимущества и вопрос разрешения конфликта заходил в тупик. То есть, появлялась необходимость разделения воюющих сторон и, таким образом, снижения человеческих жертв, экономических потерь. Это один из методов урегулирования конфликтов в принципе», - уверен он.

Однако, что касается данного конкретного конфликта, здесь, по его словам, необходимо принять во внимание несколько аспектов, каким образом Украина будет относиться к этому процессу.

Во-первых, если мы продолжаем говорить, что это временно оккупированная территория, на которой Украина планирует восстановить свой суверенитет, то в эту демилитаризованную зону должны вводиться украинские правоохранители, чтобы обеспечивать на этой территории правопорядок.

Во-вторых, если мы соглашаемся, что конфликт постепенно начинает «замораживаться», то нам необходимо согласиться на введение на Донбасс миротворческих сил, потому что, без этого, там моментально окажутся силы противостоящей стороны.

По мнению Сунгуровского, миссия ОБСЕ, которая, в частности, работает на Донбассе – это миссия мониторинговая, и в ее мандате нет задач по разделению сил. В этой связи, если и поднимать тему демилитаризации Широкино, то за этим населенным пунктом могут последовать и другие. Поэтому, следовало бы вести речь не об отводе крупнокалиберных вооружений, а об отводе войск в этой 30-км зоне.

В таком случае, по словам военного эксперта, были бы созданы какие-то условия (при наличии гарантий, что туда не войдут войска) для создания логистических центров по обеспечению выборов на этих территориях и тому подобное. «Но при отсутствии таких условий, создание буферной зоны ни к чему не ведет. Это очередная имитация каких-то действий для того, чтобы затянуть переговорный процесс», - уверен он.

Жест в сторону Запада

Кроме того, президентские инициативы об отводе 100-мм орудий и создании буферной зоны, эксперты называют жестом в сторону Запада. Дабы показать, что Украина, несмотря на то, что подобные шаги вызывают внутреннее сопротивление в стране, все равно идет на них, демонстрируя добрую волю в выполнении Минских договоренностей и постепенном поиске компромиссов. Грубо говоря, это некие односторонние шаги, которые демонстрируют миру, что Россия и ее марионетки на них не отвечают подобным. «Более того, продолжается насыщение этой зоны и вооружениями, и добровольцами. Но мы рассчитываем на то, что нам будет оказана адекватная помощь, в том числе, и летальным вооружением», - считает Сунгуровский.

Впрочем, по его мнению, без таких действий Украине действительно будет трудно добиться необходимой нам реакции Запада. «Понятно, что у западных стран имеются свои интересы, понятно, что те санкции, которые объявлены России, изоляция России и полуисключение ее из экономических связей, несет потери и западным странам. В частности, в виде потерей прибыли и сокращении рабочих мест. А рабочие места – это избиратели на будущих выборах, поэтому западные политики вынуждены на это реагировать. И не стоит от них ожидать, что они внезапно станут альтруистами и начнут защищать Украину», - отмечает эксперт.

Запад, прежде всего, преследует свои интересы. В свою очередь, интересы Украины - убеждать европейских и американских партнеров в том, что «речь идет не об экономических связях, а о нарушении международного порядка и необходимости наказать нарушителя». Параллельно, чтобы удерживать оборону на востоке страны, необходимо создать паритет военных потенциалов. Здесь, правда, существует опасение, что наращивание потенциала с нашей стороны приведет к наращиванию потенциала России и сепаратистских сил. Но, как бы там ни было, пока это будет происходить, у сторон конфликта будет время для ведения переговоров.

Javelin как гарантия «буферной зоны»

Буквально на днях Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украине необходимы 1 240 противотанковых ракетных комплексов Javelin для сдерживания российской агрессии. Президент Украины напомнил, что в 1994 году, в соответствии с Будапештским меморандумом, Украина отказалась от 1 240 ядерных боеголовок, и именно поэтому эта цифра имеет особое значение.

Учитывая, что Javelin – сверхсовременное оружие, у которого каждый выстрел заканчивается поражением цели, по мнению Алексея Мельника, наличие у Украины таких комплексов - «как раз тот механизм, который мог бы обеспечить соблюдение договоренностей о создании буферной зоны». «Если, допустим танк, зашел в зону, где его быть не должно, то пуск по нему ракеты из Javelin может стать самым надежным контролем за соблюдением взятых обязательств»», - считает эксперт.

Впрочем, по его словам, об обмене отданных Украиной в 90-х ядерных боеголовок на Javelin «один к одному» вряд ли может идти речь, поскольку такие заявления главы государства не более, чем аргумент для поставок в Украину оборонительного вооружения в принципе.

По мнению Мельника, в случае положительного решения поставок в Украину летального оборонительного оружия, это могло бы способствовать как решению существующего конфликта, так и предупреждению любой эскалации в будущем: «Одни и те же действия могут давать разный эффект, но, по моему глубокому убеждению, именно поставка оборонительного оружия может положительно повлиять на Путина в плане возможной эскалации боевых действий, применения авиации или регулярных войск. Именно из-за повышения цены вопроса можно добиться положительного результата. Россия не понимает аргументов логики, Россия понимает аргументы силы. То есть, если РФ будет видеть сильного противника, готовность и способность Украины к сопротивлению – это как раз будет наиболее мощным сдерживающим фактором».

Автор: Константин Гончаров