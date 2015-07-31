Посол Украины в США рассказал о "серьезных шагах вперед" во введении новых санкций

Украина начала действовать активнее в направлении использования всех возможных правовых мер для введения санкций против лиц и компаний, которые виновны в разворовывании госбюджета и посягательстве на территориальную целостность. Эти действия видят в США и Европе и реагируют введением новых санкций. Так прокомментировал введение нового пакета санкций посол Украины в США Валерий Чалый.

Об этом сообщает ТСН.uа.

Чалый пояснил, что в дальнейшем можно рассматривать возврат средств с замороженных счетов, однако процедура будет сложной и длительной. Впрочем, посол уверяет, что определенные шаги в направлении наказания виновных в преступлениях против Украины делаются как с украинской стороны, так и со стороны западных партнеров.

"Могу сказать, что ситуация намного лучше, и в правовой плоскости предпринимаются серьезные шаги вперед, и мы уже видим в последнее время, что есть результаты. Но этих результатов должно быть больше. И в посольстве в Соединенных Штатах мы работаем в координации, у нас запланированы соответствующие встречи для того, чтобы скоординировать наши усилия", - заверил Чалый.

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Накануне США расширили список лиц и компаний, против которых вводятся санкции. Под санкции попали 11 человек и 15 юридических компаний, среди них - Александр Янукович, Сергей Курченко, Андрей Клюев, Эдуард Ставицкий.