Яценюк называет диверсией крайне низкий показатель оформления субсидий в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время расширенного совещания с участием членов Кабинета министров, глав областных государственных администраций восточных и южных регионов в Харькове.

"У меня просто складывается впечатление, если 10-15% оформлено тех, кто нуждаются в помощи от государства, - это чисто диверсия, чтобы перед выборами показывать пальцем на Киев и говорить, что это не мы, мы же хорошие, мы же "белые и пушистые", это они там в Киеве. Товарищи, так не пойдет. Деньги есть, система есть - выполняются решения государства", - подчеркнул премьер-министр.

Он также обратил внимание на то, что в Московском районе Харькова, который является крупнейшим в городе, оформлено 9% запросов на предоставление субсидий.

"Это как диверсия. Я по-другому это не оцениваю. Это, чтобы были плохие общественные настроения", - подчеркнул Яценюк.

Он обратился в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел с поручением разобраться, почему в Харькове медлят с оформлением субсидий.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков, обращаясь к заместителю Харьковского городского головы Игорю Терехову, который представлял на совещании город, отметил, что подобная ситуация с оформлением субсидий - это ни что иное, как политические игры перед выборами.

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