Порошенко: Нужно немедленно сделать невозможным подкуп избирателей

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Во время рабочей поездки во Львовскую область, выступая перед собравшимися в оперном театре Львова, глава государства отметил: «Многие меня уговаривали, что нельзя проводить выборы в условиях войны. Я твердо сказал, что Украина должна иметь легитимную власть. Мы провели президентские и парламентские выборы, на которых Украинский народ показал свою ответственность и мудрость. И я уверен, что ума, мудрости и ответственности хватит Украинскому народу и для местных выборов».

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Президент подчеркнул важность совместных действий по предотвращению подкупа избирателей. «Я уверен, что сейчас надо немедленно подготовить дополнения в избирательный закон, которые перекроют любые лазейки для унизительного обмена голосов на гречку, или другую еду, или деньги. Это одно из самых тяжелых преступлений, и мы должны, наконец, продемонстрировать, что преступники, в том числе и за эти преступления, будут привлечены к ответственности и окажутся в тюрьме», – сказал Порошенко.

Президент отметил чрезвычайную важность местных выборов 25 октября, в том числе и потому, что, наконец, начинается процесс передачи полномочий и финансовых ресурсов местным общинам, что предусмотрено конституционной реформой по децентрализации, которая была им инициирована. «Я – первый украинский президент, который принимает решение делегировать часть полномочий, касающихся социально-экономического развития, территориальным общинам: полномочия, власть и деньги. Власть должна быть на расстоянии вытянутой руки для того, чтобы община и общество имели возможность контролировать и эффективно влиять на эту власть», – сказал Порошенко.