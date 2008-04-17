Яценюк: вы так хотите работать, как я второй раз жениться

В Верховной Раде Украины объявлен еще один перерыв для консультаций между лидерами фракций о ситуации, сложившейся на сегодня в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по окончании предыдущего перерыва депутаты от фракции Партии регионов продолжали блокировать работу ВР.

Как заявил член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ, фракция ПР не даст нарушать Регламент Верховной Рады и требует продолжения рассмотрения законопроекта о Кабинете Министров. Он отметил, что прерывание рассмотрения законопроекта невозможно согласно Регламенту. Что касается отсутствия в ВР докладчика этого законопроекта, члена фракции НУ-НС Юрия КЛЮЧКОВСКОГО, то Н.ШУФРИЧ сказал, что фракция ПР готова предложить своего докладчика по этому вопросу.

«Но вы не хотите рассматривать законопроект о Кабинете Министров», - сказал он.

Н.ШУФРИЧ также отметил, что фракция Партии регионов не допустит незаконного объявления досрочных выборов городской власти в Харькове. По его словам, это можно сделать только при условии, если будет соответствующее решения суда.

«Харьков не сдадим, и не думайте», - заявил он.

После этого председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК обратился к депутатам Партии регионов с вопросом о возможности рассмотрения постановления о досрочных выборах в Харькове, однако, услышав негативный ответ, пригласил всех лидеров фракций к себе в кабинет для проведения консультаций. Пока неизвестно, как долго будут продолжаться консультации.

При этом Арсений ЯЦЕНЮК с иронией прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Я вижу, что вы так хотите работать, как я второй раз жениться".