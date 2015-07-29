СМИ: Азаров и Царев готовятся создать в Москве потешное правительство

15:40, 29 июля 2015
Политика
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Бывший премьер-министр Николай Азаров вместе с экс-нардепами Игорем Марковым, Владимиром Олийныком и Олегом Царевым создают в Москве "Комитет спасения Украины".

УНИАН

Об этом сообщает  "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря Азарова Сергея Заворотного.

Завтра этот "комитет" собирается представить собственного кандидата в президенты Украины. Конференция пройдет в Москве, в гостинице "Украина". Сам Азаров может возглавить правительство Украины в изгнании, утверждает издание.

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Напомним, ранее сообщалось, что бывшие первые лица режима Виктора Януковича, ныне – политические эмигранты, готовятся запускать новый политический проект. Первым вызовом для партии станет участие в местных выборах.

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