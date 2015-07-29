Новый заместитель Шокина рассказал о своем имуществе: машин нет, земли тоже

Об этом Севрук сказал на пресс-конференции, комментируя информацию, появившуюся в СМИ после его назначения, сообщает «Украинская правда».

"У меня нет машины и никогда не было, я живу в служебной квартире, которую до сих пор не приватизировал. Земельных участков у меня также нет", - заявил он.

По словам Севрука, его жена также работает в системе прокуратуры, "в прошлом году она защитилась и теперь является доцентом Академии прокуратуры".

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"Мои родители живут в Житомире, все имущество, которое они имеют, получили до 1991 года. Это 15 соток земли и квартира", - сказал Севрук.

Он также добавил, что его брат, бывший военнослужащий, тоже имеет 15 соток земли.

Напомним, 28 июля, генеральный прокурор Виктора Шокин заявил, что назначил Севрука своим первым заместителем вместо Владимира Гузыря.