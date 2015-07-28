Сепаратизм на Закарпатье существует только в российской пропаганде - Пайетт

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время телефонной конференции.

По словам американского посла, недавно он посетил Закарпатье и имел возможность быть во многих местах, в том числе в Мукачево.

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"Я не нашел каких-либо доказательств сепаратизма. Я увидел регион, который ищет единства с Украиной и хочет участвовать в процессе преобразований, который начат правительством в Киеве. Закарпатье благодаря его географическому расположению имеет границу с четырьмя государствами ЕС и имеет значительный потенциал быть мотором экономических отношений Украины с Европой. Феномен сепаратизма на Закарпатье - это продукт российской пропаганды и воображения продюсеров Russia Today", - подчеркнул Пайєтт.

Он также заявил, что США поддерживают позицию украинского руководства относительно того, что применение силы должно быть исключительно в компетенции государства. "США полностью поддерживают точку зрения Москаля (руководитель Закарпатской областной госадминистрации), министра (внутренних дел) Авакова и президента Порошенко относительно того, что право на использование силы должно принадлежать исключительно украинскому руководству", - подчеркнул посол.

Пайєтт также считает, что "весь феномен "Правого сектора" был преувеличен российской пропагандой", а события, которые произошли в Мукачево, "лучше понимать как криминальную деятельность групп и банд, которые использовали политический символ ПС".