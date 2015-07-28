Сепаратизм на Закарпатье существует только в российской пропаганде - Пайетт
Посол США в Украине Джеффри Пайетт убежден, что сепаратизма на Закарпатье нет, этот "феномен" является продуктом российской пропаганды.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время телефонной конференции.
По словам американского посла, недавно он посетил Закарпатье и имел возможность быть во многих местах, в том числе в Мукачево.
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"Я не нашел каких-либо доказательств сепаратизма. Я увидел регион, который ищет единства с Украиной и хочет участвовать в процессе преобразований, который начат правительством в Киеве. Закарпатье благодаря его географическому расположению имеет границу с четырьмя государствами ЕС и имеет значительный потенциал быть мотором экономических отношений Украины с Европой. Феномен сепаратизма на Закарпатье - это продукт российской пропаганды и воображения продюсеров Russia Today", - подчеркнул Пайєтт.
Он также заявил, что США поддерживают позицию украинского руководства относительно того, что применение силы должно быть исключительно в компетенции государства. "США полностью поддерживают точку зрения Москаля (руководитель Закарпатской областной госадминистрации), министра (внутренних дел) Авакова и президента Порошенко относительно того, что право на использование силы должно принадлежать исключительно украинскому руководству", - подчеркнул посол.
Пайєтт также считает, что "весь феномен "Правого сектора" был преувеличен российской пропагандой", а события, которые произошли в Мукачево, "лучше понимать как криминальную деятельность групп и банд, которые использовали политический символ ПС".