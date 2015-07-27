На Закарпатье и в Днепропетровске стартовал набор в новую патрульную полицию

Как отмечается, прием в создаваемые подразделения патрульной службы Днепропетровска продлится с 27 июля до 14 августа. Подать анкету можно, заполнив ее в режиме он-лайн.

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"Комиссия будет работать с понедельника до пятницы с 09.00 до 18.00 часов. Подать анкеты можно по адресу: г. Днепропетровск, пр. Гагарина 26, а также позвонить по телефону "горячей линии" (056) 726-77-33", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным МВД, начинается набор в патрульную службу городов Ужгород и Мукачево - прием анкет продлится с 27 июля по 11 августа.

"Регистрация кандидатов состоится по адресу: г. Ужгород, площадь Народная 10, а также по телефону (0312) 65-90-10", - уточнили в ведомстве.