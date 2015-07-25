Порошенко в течение двух недель внесет в ВР проект изменений в Конституцию в части судебной реформы

Президент Украины Петр Порошенко надеется в течение двух недель после получения выводов Венецианской комиссии внести в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части судебной реформы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.

"Я думаю, что в течение двух недель, после получения заключения Венецианской комиссии я внесу проект изменений в Конституцию в части судебной ветви власти", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2015 года Рада дала старт судебной реформе в Украине. Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении права на справедливый суд” (№1656).

Во время выступления в парламенте председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что данный закон вступит в силу лишь в части формирования Высшей квалификационной комиссии и Высшего совета юстиции.