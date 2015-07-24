Порошенко сменил начальника контрразведки СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил Виталия Найду на должность начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №452/2015, размещенном на сайте главы государства. Читайте такжеПереговорщик по обмену заложниками Тандит стал советником главы СБУ Согласно указу №450/2015, Найда уволен с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Еще одним указом №449/2015, Порошенко уволил Валерия Кондратюка с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Найда с апреля 2014 г. возглавлял Департамент контрразведки в сфере информационной безопасности СБУ.

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