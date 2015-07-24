В Раде требуют повышения минимальной зарплаты и пенсии до уровня прожиточного минимума

Председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь требует созыва внеочередного заседания Верховной Рады с целью принятия проекта закона украины о внесении изменения к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" по восстановлению социальной справедливости №2246а от 02.07.2015. Это позволит поднять социальные стандарты до уровня фактического прожиточного минимума.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на июнь прожиточный минимум в Украине составляет 2466 грн. Тем временем минимальная зарплата и пенсия сегодня более чем вдвое меньше – 1218 и 949 грн соответственно.

«Такая экономическая политика правительства ставит миллионы украинских пенсионеров и бюджетников за черту физиологического выживания. У них нет средств для приобретения пищи, одежды, лекарств , оплаты проезда и жилищно-коммунальных услуг», - уверен председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь.

Кроме того, это нарушает ряд статей Закона Украины «О прожиточном минимуме», в частности статья вторая закона устанавливает, что прожиточный минимум применяется для оценки уровня жизни, что является основой для социальной политики государства, установления размера минимальной зарплаты и пенсии, пособия семьям с детьми, помощи по безработице, стипендий и других социальных выплат», считает народный депутат.