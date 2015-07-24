Вчера в Чернигове злоумышленники прервали трансляцию "1+1" - заявление телеканала

Согласно поступившей информации от компетентного источника, было повреждено оптоволокно, проложенное от Черниговского РТПЦ к главной станции «Основа-ТВ».

Следует отметить, что из всей связки оптических кабелей в колодце "Укртелекома" был повреждён только один кабель именно «1+1», что говорит о том, что повреждение было сделано намеренно, кроме того злоумышленник знал структуру прокладки кабелей. Отметим, что как раз в это время в эфире канала транслировалось политическое ток-шоу "Право на власть", где обсуждались выборы, в частности на скандальном 205 округе в Чернигове.

Группа 1+1 медиа отправит официальные обращения к кабельному оператору и в Национальный совет по телевидению и радиовещанию, и на данный момент считает такой инцидент политически мотивированным. Кроме того, группа готовит иск в суд и обращения в другие правоохранительные органы с целью провести расследование и наказать виновных.

Добавим, трансляция была восстановлена через несколько часов после инцидента.