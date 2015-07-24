Береза: события в Чернигове показали, что в октябре в Украине выборы будут еще грязнее

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Происходит тестирование системы — сможет ли победить админресурс, скажем так, возможности иного кандидата. Пока что все, что происходит — это сигнал как местной администрации, как Центризбиркому, так и гражданскому обществу, что нас готовят к очень тяжелым грязным выборам в октябре 2015 года", - сказал Береза.

Нардеп считает, что если местные выборы в октябре будут действительно проходить так, как в Чернигове, то это потрясет всю Украину.

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"Не факт, что в итоге Украина останется такой, какой она была до выборов... Если закон не выполняет никто, а власть отказывается даже от попытки выполнения закона, то это ни к чему хорошему не приводит", - говорит Береза.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернигов начали прибывать дополнительные силы милиции, которые будут обеспечивать общественный порядок в день голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду по избирательному округу №205.