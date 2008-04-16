Довгий предупреждает о появлении в Киеве мошенников под видом агитаторов

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ предупреждает киевлян о появлении в городе мошенников, которые под видом агитаторов могут пытаться получить у них паспортные данные.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой Киевсовета комментарии О.ДОВГОГО.

«Сегодня избирательная кампания в Киеве входит в активную фазу. Завершается регистрация кандидатов на должность городского председателя, а также партий и блоков на выборы в Киевсовет. А это означает, что уже вскоре участники избирательных гонок будут пытаться демонстрировать свою нужность киевлянам, организуя встречи с избирателями, агитируя за себя непосредственно на пороге квартиры и тому подобное», - отметил О.ДОВГИЙ.

По его словам, сегодня Блок Леонида Черновецкого начал получать сигналы о том, что к избирательным гонкам стремятся приобщиться криминальные элементы.

«По нашей информации, в Киев уже начали съезжаться мошенники, целью которых является войти в доверие к жителям столицы и под видом агитаторов или представителей социологических, аналитических или других служб получить от киевлян паспортные данные и другие документы для их последующего использования с преступной целью. В частности, и для оформления «липовых» кредитов или даже переоформления квартир на других лиц», - сказал О.ДОВГИЙ.

«Поэтому мы обращаемся ко всем киевлянам быть осторожными и осмотрительными при общении с незнакомцами, которые под видом избирательной агитации могут попробовать обмануть вас и ваших близких. В случае малейших подозрений, призываем вас обращаться в правоохранительные органы, или выходить на прямую связь с мэром по телефону call-центра 051», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.