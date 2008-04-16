Тимошенко хочет превратить Украину в парламентскую республику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за преобразование Украины в парламентскую республику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Нам нужно сделать разграничение функций власти и сделать Украину традиционной парламентской республикой, как это характерно для европейских государств", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что парламентская республика это лучше, чем какие-либо другие монополизированные системы власти.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что сейчас в Украине обсуждаются вопросы изменений к Конституции, подчеркнув, что считает необходимым принять изменения к Конституции в Верховной Раде.

"Мы бы хотели провести их (изменения к Конституции – УНИАН) конституционным способом – через парламент, через получение большинства в парламенте, а лучше – консолидации парламента", - сказала премьер-министр.