Лукашенко советует Путину и Порошенко "в глаза сказать все, что думают друг о друге"

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Лукашенко сегодня в Минске встретился с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, первым заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, обсудив роль ОБСЕ в урегулировании ситуации на Донбассе.

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Глава Белорусского государства отметил, что его отношение к ОБСЕ двойственное. "Очень актуально это сегодня, когда в Европе фактически разгорелся военный конфликт, фактически идет война между противоборствующими сторонами. И в этой ситуации, конечно, ОБСЕ могла бы играть большую роль", - сказал Лукашенко. "С одной стороны, нужная организация, которая должна играть значительную роль именно в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе, с другой стороны - недостаточная роль", - считает президент Беларуси.

По его мнению, в этом вина самой организации и прежде всего глав государств. "Если уже война, то, наверное, в срочном порядке должны были собраться главы государств, обсудить эту проблему и принять какие-то меры, решения. Не получится - хотя бы в глаза сказать все то, что друг о друге думают. Пока этого не происходит", - заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко подчеркнул: "С другой стороны, ОБСЕ пытается и, насколько это, наверное, возможно сегодня, делает необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины. Но, конечно, с теми полномочиями, которые ОБСЕ сегодня имеет, не имея импульса от глав государств, вряд ли ОБСЕ в этой ситуации может что-то сделать", - сказал Лукашенко. Поэтому, по его словам, появляются новые форматы: нормандские, берлинские, минские и прочие. "Все это могло уместиться в одной организации - ОБСЕ, и это ее функция", - считает он.

Как сообщал УНИАН, действующий председатель ОБСЕ Дачич сегодня в Минске принимает участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.