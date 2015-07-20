Украина настаивает на беспрепятственном доступе ОБСЕ к неконтролируемым участкам границы с РФ – президент

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко сказал на совещании с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонидом Кучмой и представителями Украины в ее рабочих подгруппах по политическим, социально-экономическим, гуманитарным вопросам и вопросам безопасности.

Читайте такжеВозле украинской границы расположено рекордное количество вооруженных сил РФ - Порошенко

Относительно работы подгруппы по вопросам безопасности президент привлек внимание к ухудшению ситуации безопасности за последние дни вследствие повышенной интенсивности обстрелов, провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

«Украина будет настаивать на обеспечении беспрепятственного доступа представителей СММ ОБСЕ не только к буферной зоне, но и к временно неконтролируемым участкам украинско-российской границы», - сказал президент.

Актуальным является вопрос создания отдельной, пятой подгруппы в рамках Трехсторонней контактной группы по вопросам украинско-российской границы.

Как сообщал УНИАН, завтра в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.