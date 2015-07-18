Во Львове провели проплаченную акцию с требованием автономии Галичины

«В 17:30 группа людей со странными транспарантами для выбежали на дорогу по ул. Городоцкой возле цирка, побегали по дороге, сделали несколько фотографий и как крысы разбежались, чтобы их не отловили. На вызов неравнодушных львовян «Варта 1» прибыла через 5 минут, к сожалению не застали никого», – сообщил в Facebook представитель «Стражи 1» Игорь Зинкевич, передает Zahid.net.

Митинг организовали якобы участники местных организаций «Галицкий Ястреб» и «Защита общества», о которой не удалось найти ни одного упоминания. 17 июля в 11:00 эти две организации подали заявку на проведение пикета с лозунгом: «Галичине – больше самоуправления!» под Львовской ОГА.

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Однако на 11:00 под ЛОГА, где собрались журналисты, милиция и представители «Правого сектора», которые обещали противодействовать проведению акции, никто не пришел. Выяснилось, что за провокативность такого пикета правоохранители отказали организаторов проводить его.

Поэтому они решили провести пикет позже возле Львовского цирка на ул. Городоцкой. Примечательно, что транспаранты и лозунги имели сине-желтую, а не коммунистическую символику. Кроме того, участники держали украинские флаги.

И хотя акция, по словам очевидцев, длилась не более 5 минут, а несколько десятков людей с плакатами разбежались сразу после того, как было сделано несколько фотографий, российские пропагандистские СМИ написали, что «около 300 активистов общественных организаций провели митинг, на котором потребовали предоставить Львовской области автономию».

Срежиссированную «акцию протеста» показали по центральным российским телеканалам, как «Lifenews» и «Россия-24». Кроме того, сообщение об этом опубликовали десятки российских, а также украинских сайтов – например, «Багнет» и сайт газеты «Вести».

Судя по всему, информация о «демонстрации во Львове» была распространена редакциями пропагандистских СМИ еще до ее проведения, поскольку в сообщениях говорится, что акция была проведена у Львовской ОГА, как это планировалось ранее, а «активисты» якобы перекрыли одну из центральных улиц». На самом деле ничего такого не было, хоть и, вероятно, планировалось, однако политтехнологи, которые организовали эту провокацию, не успели или не посчитали нужным сообщить подконтрольные СМИ об изменениях.

На самом деле все было организовано ради нескольких фото, которыми сопровождался заранее написанный текст. Очевидно также, что столь масштабная информационная провокация не могла быть организована без участия российских спецслужб.

В соцсетях также появились свидетельства, что участникам постановочного протеста платили деньги. На фотографиях, которые, по словам руководителя «Стражи 1» сделали представители «Правого сектора», видно людей, которые после акции расплачиваются с участниками.

Пока на проведение такой акции уже обратили внимание правоохранители. Они установили организаторов, которые проводили акцию без соответствующих заявок. Кроме того, после сбора показаний, соответствующие органы оценят содержание акции.

«Материалы зарегистрированы в Галицком райотделе. Сейчас решаю с прокуратурой, какое решение будем принимать. Будем определяться с квалификацией, когда соберем полные материалы, опросим организаторов», – рассказал начальник главного управления милиции Львовской области Дмитрий Загария.

Комментариев от представителей УСБУ во Львовской области получить не удалось.